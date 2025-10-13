Señor de 76 años casi muere devorado por tres perros pitbull cuando iba a la iglesia, en Carazo

Vivo de milagro se encuentra don Juan José Gago Narváez, de 76 años, quien la noche del domingo fue mordido por tres perros pitbull, en las cercanías al mercado Jorge Matus Téllez, de Jinotepe, Carazo.

Vecinos dijeron que don Juan José iba rumbo a la iglesia, cuando uno de los canes salió de una casa y se le abalanzó.

Acto seguido, otros dos pitbull salieron de la misma vivienda y también se lanzaron contra el señor de 76 años, mordiéndole ambos brazos.

Don Juan José fue auxiliado por lugareños que le quitaron los tres perros de encima y luego lo trasladaron de emergencia al hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo.

Conocidos aseguraron que el lesionado padece de diabetes, lo que retardará la sanación de sus heridas, por lo cual presumen que sus familiares denunciarán el caso en las próximas horas ante las autoridades competentes.

