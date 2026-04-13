Caribe Norte: tras las rejas homicida de joven en barrio de Siuna

La Policía Nacional informa de la captura de Pedro Pablo Lira Flores, de 39 años, quien en estado de ebriedad y motivado por rencillas, mató al joven Adonis Joel Gutiérrez García, de 29 años de edad.

Pedro Pablo Lira Flores, de 39 años

Pedro Pablo, atacó con una navaja hasta causarle la muerte, a Adonis Joel, en la madrugada del jueves 9 de abril 2026, en el barrio Sol de Libertad Número 2, municipio de Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte.

El homicida Pedro Pablo Lira Flores, quien huyó del lugar, fue arrestado horas después, en el barrio Denis Mendieta, municipio de Siuna, y ahora enfrenta la justicia.

