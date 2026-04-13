Policía Nacional incauta un kilo de cocaína en Santo Domingo, Chontales

Las autoridades policiales informan de un nuevo Golpe al Narcotráfico y el Crimen Organizado, en la comarca El Santo, municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales, donde se incautó 1 kilo con 736 gramos de cocaína.

Chontales: Golpe al narcotráfico, decomisan cocaína y detienen a una persona

La comisionada Karen Obando, codirectora de la Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que el operativo tuvo lugar el viernes 10 de abril del 2026, a las 9:30 de la noche, con la captura en la vía pública del delincuente Yader Antonio Centeno, de 35 años de edad, quien conducía una motocicleta placa CT39 368.

Durante la requisa se le ocupó una mochila con 2 óvulos envueltos en cinta adhesiva con sustancia color blanca, cuya prueba de campo, dio positivo a Cocaína, con un peso de 1 kilo con 736 gramos.

El delincuente y las evidencias fueron remitidas a las autoridades judiciales.

La Policía Nacional, reafirma su compromiso de fortalecer la Seguridad Ciudadana, garantizando la protección y el bienestar de las personas, familias y comunidades.

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