Motociclista impacta contra vehículo tras maniobra imprudente, cerca de Enacal Central, en Managua

Un motociclista no identificado resultó con golpes leves después de colisionar contra el vehículo placas CZ 17-339 tras realizar una maniobra repentina en la intersección de Enacal Cental, en Managua.

Doña María Mercedes Ordóñez, de 39 años, conductora del vehículo dijo que tras el impacto del motociclista perdió el control y se estrelló contra un árbol.

Al momento del accidente María Mercedes se dirigía a su vivienda después de haber dejado a su hija Sherlin Sassiga, de 19 años en la U de M.

María Mercedes dijo que el joven motociclista se incorporó de forma repentina al segundo carril, lo que provocó que impactara directamente contra la puerta derecha del pasajero del vehículo.

Tras el choque, la conductora brindó los primeros auxilios al motociclista, quien no llevaba prensado el casco y salió por los aires.

El lesionado fue llevado al hospital Roberto Huembés de la Policía.