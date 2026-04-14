128 conductores fueron detenidos por manejar ebrios durante la última semana

Un total de 128 conductores fueron detenidos por manejar en estado de ebriedad durante la semana comprendida entre el lunes 6 y el domingo 12 de abril, de acuerdo con el más reciente informe de las autoridades de tránsito, que también reporta la suspensión de 783 licencias de conducir por diversas infracciones.

El reporte indica, además, que 374 ciudadanos fueron detenidos y sus vehículos ocupados por conducir sin licencia.

En ese mismo período, se registraron 1,237 colisiones a nivel nacional, siendo Managua el departamento con mayor incidencia con 832 casos. Le siguen León con 62, Estelí con 47, así como Chinandega, Matagalpa y Masaya con 45 cada uno. Como resultado de estos accidentes, 25 personas resultaron lesionadas.

Las autoridades señalaron que las motocicletas continúan siendo los vehículos más involucrados en accidentes de tránsito, con 348 casos, seguidas por automóviles, camionetas, camiones y buses.

El informe destaca una disminución de 7 personas fallecidas y 28 lesionados, en relación con el mismo período del año 2025, lo que refleja avances en las acciones de prevención y control implementadas.

