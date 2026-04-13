Fuerte incendio de maleza afecta predios del Zacarías Guerra

Un incendio de maleza de grandes proporciones con llamas que alcanzaron hasta los cuatro metros de altura afectó esta madrigada en un predio baldío del barrio Zacarías Guerra, distrito cinco en Managua.

Fuego en Managua: Zacarías Guerra en llamas, ¿fue intencional?

La señora Sandra Raquel Téllez, pobladora del lugar dijo que el incendio de maleza afectó un radio de acción de casi un cuarto de manzana y amenazaba con llegar a las viviendas que se ubican a escasos 75 metros de distancia.

“Yo llame a los bomberos, luego de que las llamas tomaran fuerza e incluso envolvieran algunos árboles en el lugar, por lo que los apaga fuegos llegaron con un camión cisterna, pero al experimentar lo incontrolable del incendio solicitaron refuerzos” expreso doña Sandra Raquel.

Nuestra cazadora de noticias manifestó que gracias al esfuerzo de los Bomberos por lapso de una hora y haciendo uso de camiones cisternas lograron evitar mayores afectaciones, ya que ha residentes de Lomas del Valle, barrio 18 de mayo; y otros sectores fueron afectados por el humo

Sobre el origen del incendio, vecinos observaron deambulando por el lugar a un hombre vestido con capucha negra, quien desapareció en el preciso momento que las llamas comenzaron a consumir la maleza y arboles ubicado en el terreno perteneciente al Hogar Zacarías Guerra.

Tanto los Bomberos Unidos, como la policía nacional determinaran con exactitud y según las investigaciones el origen del incendio.