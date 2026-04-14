Osamenta encontrada en El Cúa era de muchacho desaparecido hace dos semanas

Al joven Juan Francisco Reyes Castro, de 24 años, pertenecían los restos óseos encontrados ayer lunes, entre rocas y trozos de madera, en la comarca Pita del Carmen, en El Cuá, Jinotega, confirmaron sus familiares.

Horror en Jinotega: Restos son de Juan Reyes, ¿lo mató amigo?

Los parientes sospechan que Juan Francisco fue asesinado por su amigo Marlon Sevilla Cruz, de 20 años, quien supuestamente se lo llevó a limpiar café a la casa de una mujer llamada Juana.

El señor Domingo Castro García, de 59 años, dijo que Juan Francisco regresó de León a Jinotega el pasado primero de abril y ese mismo día fue llamado por su presunto amigo Marlon Sevilla para que fueran a trabajar.

Sin embargo, desde esa fecha no volvió a dar señales de vida por lo que iniciaron su búsqueda a través de las redes sociales, hasta que ayer supieron del hallazgo del cuerpo, confirmando que se trataba de él.

Ahora los dolientes solicitan a la Policía que investiguen a Marlon Sevilla Cruz porque sospechan que es el responsable de la muerte de Juan Francisco Reyes.