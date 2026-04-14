Osamenta encontrada en El Cúa era de muchacho desaparecido hace dos semanas
Al joven Juan Francisco Reyes Castro, de 24 años, pertenecían los restos óseos encontrados ayer lunes, entre rocas y trozos de madera, en la comarca Pita del Carmen, en El Cuá, Jinotega, confirmaron sus familiares.
Los parientes sospechan que Juan Francisco fue asesinado por su amigo Marlon Sevilla Cruz, de 20 años, quien supuestamente se lo llevó a limpiar café a la casa de una mujer llamada Juana.
El señor Domingo Castro García, de 59 años, dijo que Juan Francisco regresó de León a Jinotega el pasado primero de abril y ese mismo día fue llamado por su presunto amigo Marlon Sevilla para que fueran a trabajar.
Sin embargo, desde esa fecha no volvió a dar señales de vida por lo que iniciaron su búsqueda a través de las redes sociales, hasta que ayer supieron del hallazgo del cuerpo, confirmando que se trataba de él.
Ahora los dolientes solicitan a la Policía que investiguen a Marlon Sevilla Cruz porque sospechan que es el responsable de la muerte de Juan Francisco Reyes.