Reportan misteriosa desaparición de otra joven nicaragüense en Costa Rica

A pocas horas de conocerse el trágico final de la tiktokera nicaragüense Junieysis Merlo Espinoza, en Costa Rica, se ha hecho pública la extraña desaparición en ese mismo país, de Katiuska Auxiliadora Maravilla, de 25 años, originaria de San Marcos, Carazo.

Katiuska Auxiliadora Maravilla, de 25 años

La joven salió hacia el vecino país del sur el pasado 10 de marzo, bajo la promesa de su expareja de que le conseguiría empleo en la zona de Alajuela.

La última comunicación de Katiuska con sus parientes fue la noche de ese mismo día, cuando informó que ya había llegado a su destino.

Desde ese momento, el silencio ha sido absoluto. Sus familiares han intentado comunicarse insistentemente a través del teléfono del hombre que la recibió, pero no han obtenido respuesta alguna, lo que ha encendido las alarmas ante el patrón de violencia que sufren las mujeres nicas que llegan a Costa Rica.

Katiuska es madre de tres niñas, quienes hoy esperan en Nicaragua bajo el cuido de sus parientes, mientras la desesperación crece ante la falta de noticias.

La familia solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse de inmediato al número 5789-8327.

Ante el reciente hallazgo en San José, el llamado a las autoridades y a la comunidad es de suma urgencia con la esperanza de evitar que una nueva tragedia enlute a otro hogar nicaragüense.

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