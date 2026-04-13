Menor provoca choque y lesiona a motociclista en la capital

Kevin Alberto Dinarte Cardoza, de 25 años, resultó con múltiples lesiones al ser impactada la moto que conducía por un vehículo de la rotonda Cristo Rey, tres cuadras al sur, específicamente en la entrada de la colonia Máximo Jerez.

Delivery herido grave por menor «Rápido y Furioso» en Managua

Cazadores de noticias informaron que Kevin Alberto quien trabaja de Delivery se desplazaba en dirección de sur a norte en la motocicleta con placa M 345 227, cuando fue impactado por el vehículo color rojo, placa M 421 299, conducido por un menor de edad.

Testigos aseguraron que el menor de edad se dirigía “Rápido y Furioso en el vehículo de norte hacia el este, cuando mediante un giro indebido irrespetó un alto, originándose el accidente de tránsito.

Al lugar del se presentaron técnicos de emergencia médica de Cruz Blanca, quienes trasladaron al lesionado Kevin Alberto Dinarte Cardoza al hospital Manolo Morales, donde fue atendido de emergencia por el persona de turno.

Agentes de tránsito de la policía nacional realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad entre las partes involucradas.

