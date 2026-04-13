Managua: capturan al asaltante de Tienda de Conveniencia del barrio Costa Rica, en Managua

La Policía Nacional anunció la captura del delincuente Lester Antonio López Montano, de 37 años de edad, quien cometió un robo con intimidación, el pasado martes 31 de marzo del presente año, 2026, en horas de la tarde, en la Super Express, ubicada en el barrio Costa Rica, Distrito IV de Managua.

Lester Antonio López Montano, de 37 años

López Montano, ingresó a la tienda de conveniencia, intimidó con arma de fuego a la cajera del establecimiento, despojándola de un teléfono celular y dinero en efectivo, después huyó del lugar en una motocicleta.

El día sábado 11 de abril, a las 10: 30 de la noche, en el sector de El Dorado, la Policía Nacional logró la captura del antisocial Lester Antonio López Montano, quien será procesado por su conducta delincuencial en perjuicio de la comunidad.

