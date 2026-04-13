Jinotega: voraz incendio deja en la calle a una anciana y su hijo en Pantasma

Con solo la ropa que andaba puesta quedaron la señora Felicia Huerta Rivera, de 89 años, y su hijo Daniel Muñoz Huerta, luego de que su casa se incendió totalmente, la tarde de este lunes.

Pantasma: Incendio deja sin nada a anciana y su hijo

El siniestro sucedió en el barrio Cesario Blandón, de Santa María de Pantasma, Jinotega, y fue supuestamente causado un cortocircuito.

Al lugar del siniestro se presentaron miembros de los Bomberos Unidos quienes con apoyo de otras personas de la comunidad controlaron el fuego que arrasó la vivienda de madera con techo de zinc.