Rivense al borde de la muerte luego que antisocial lo bañó con gasolina y le prendió fuego

Con un pie en la tumba quedó el sujeto Alex Manuel Uriarte García, conocido como “El Indio”, luego de que el sujeto Juan Carlos Aguilar Obando, lo roció con gasolina y le prendió fuego en la Calle del Amor, en Rivas.

Pobladores del sector informaron que los hechos ocurrieron cerca del mercado de la ciudad de Rivas donde Juan Carlos aprovechó que “El Indio” estaba dormido para bañarlo con el combustible y pegarle mecha.

Luego de que personas del sector auxiliaron y le apagaron las llamas, el afectado fue llevado al Hospital Gaspar García Laviana de donde lo trasladaron a un hospital capitalino por la gravedad de sus quemaduras.

Según vecinos de la zona, Alex Manuel Uriarte y junto a Juan Carlos Aguiar forman parte de un grupo de antisociales que se mantienen consumiendo drogas y robándole a personas que llegan al mercado rivense.

Las autoridades policiales se encuentran investigando el paradero de Juan Carlos Aguilar, quien luego de cometer su fechoría criminal huyó con rumbo desconocido.

