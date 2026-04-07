Descarga eléctrica apaga la vida de joven obrero en Managua

De forma instantánea pereció el obrero John Maykel Granados, de 28 años, tras recibir una potente descarga eléctrica, cuando laboraba cerca de la antigua embajada americana, en Managua, el mediodía de este martes.

Descarga eléctrica fulmina a obrero en Managua

Yokasta González, dijo a Tu Nueva Radio Ya que a través de una llamada telefónica le informaron que su pareja sentimental había sufrido un accidente y que se presentará al hospital Lenin Fonseca.

«A doña Margarita, su mamá le dijeron que él estaba muerto que había recibido una descarga eléctrica, que quedó guindado y su cuerpo todo morado», agregó Yokasta, quien tenía 5 años de convivir con John.

En un intento por salvar la vida de John Maykel, sus compañeros de trabajo lo trasladaron en vehículo particular al Lenin Fonseca, donde confirmaron que ya no era de este mundo.

En el centro asistencial, los familiares del infortunado firmaron carta de desistimiento para que el cuerpo no fuera trasladado a Medicina Legal.

John Maykel Granados laboraba desde hacía tres meses en la instalación de cables de fibra óptica para la empresa Telenicsa. Él deja en la orfandad a una niña de 6 años que procreó con su anterior pareja.

Sus restos serán velados en la que fue su casa ubicada del otrora Cine Ideal una cuadra al sur y una abajo en el barrio Enrique Lorente, en el Reparto Schick, Distrito V de Managua.

