Matagalpa: choque entre camioneta y microbús deja a sus conductores lesionados en San Isidro

Dos personas resultaron lesionadas a causa de la colisión entre una camioneta y un microbús ocurrido la mañana de este lunes cerca del empalme hacia León, en el municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa.

La camioneta color blanco, placa MT 49470

El hecho ocurrió en el kilómetro 114 de la carretera Norte, por donde Sammy Antonio Rojas Valle, de 26 años, conducía una camioneta color blanco, placa MT 49470, en aparente estado de ebriedad, realizando maniobras en zigzag.

Eso causó que perdiera el control, invadiera el carril contrario y chocara contra el microbús marca Toyota blanco matrícula M 347798, conducido por Antonio Vanegas Suárez, de 47 años, quien circulaba en su preferencia.

Producto del impacto, ambos conductores resultaron lesionados, por lo que fueron llevados al Hospital Escuela Pedro Altamirano, en La Trinidad, Estelí, mientras las autoridades investigan el caso para determinar responsabilidades.

Microbús marca Toyota blanco matrícula M 347798



