Policía Nacional mete presos a 92 peligrosos delincuentes durante la última semana

Como resultado de los planes de seguridad ciudadana, durante la última semana, la Policía Nacional capturó a 42 sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en el departamento de Managua y otros 50 en el resto del país.

Entre los detenidos en los distritos y municipios de Managua se encuentran uno por muerte homicida, 8 por robos con intimidación, 7 por robos con violencia, 22 por robo con fuerza y 4 por abastecimiento de drogas.

De los 50 sujetos arrestados en los departamentos figuran 1 por muerte homicida en Jinotega, 18 por asaltos en Matagalpa, Chinandega, León y Triángulo Minero y 2 por robo con violencia en el departamento de Chinandega.

También están 13 por robos con fuerza en Carazo, Rivas, Chontales, Río San Juan y León, 3 por tráfico de droga en Matagalpa, Chinandega y Jinotega, y 13 por abastecimiento de drogas en León, Matagalpa y Nueva Guinea.

Durante la semana también se incautaron un total de 3 kilogramos de cocaína, 281 gramos de crack y 4 libras de marihuana.

Asimismo, fueron ocupados 9 teléfonos celulares, dinero en efectivo y 3 armas de fuego.

