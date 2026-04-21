Jinotegano es asesinado con arma blanca en discusión al calor de los tragos
De una estocada fue ultimado el señor Germán Armando Montenegro Picado, de 62 años, durante una discusión al calor del licor.
El crimen ocurrió la tarde de ayer mates en la comarca Santa Carmela del municipio de Jinotega, en la carretera a Matagalpa.
La información indica que don Germán discutió con el sujeto Jimmy Flores Picado, de 45 años, quien sacó un puñal de la cintura y se lo clavó en el pecho.
Aunque personas que estaban en el lugar intentaron auxiliar a don German Montenegro Picado, este murió en poco tiempo.
Agentes policiales llegaron al lugar del hecho y capturaron a Jimmy Flores Picado por la muerte de don German.