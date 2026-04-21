Chinandega: niño pierde la vida arrastrado por un caballo en Villanueva

Un niño de ocho años murió al ser arrastrado por el caballo en que andaba cabalgando en la comunidad El Platanal, en el municipio de Villanueva, en el departamento de Chinandega.

Cazadores de noticias informaron que el hecho ocurrió la mañana de este lunes cuando el menor andaba en un potrero donde por causas desconocidas cayó del caballo y uno de los pies le quedó prensado en el estribo.

Presuntamente, al salir corriendo el caballo se llevó arrastrado al niño por un considerable espacio, en el que sufrió golpes en su cabecita y otras partes del cuerpo que desembocaron en su muerte.

Poco tiempo después los familiares del niño se dieron cuenta de la tragedia e informaron del hecho a las autoridades, quienes se presentaron al lugar para descartar mano criminal.

