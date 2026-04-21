Hondureño es ultimado a tiros en Wiwilí, Jinotega
El hondureño Wilmer Arturo Guillén, de 37 años, fue asesinado anoche de múltiples balazos por un sujeto no identificado.
El crimen ocurrió en la comarca Flor de Caña, en la microrregión de Wamblán, en el municipio de Wiwilí, Jinotega.
El desconocido llegó a una casa en donde le daban alojamiento a Wilmer Guillén y cuando este salió, le disparó varias veces, matándolo.
Las autoridades está realizando las investigaciones del caso y está buscando la identidad y paradero del asesino para llevarlo ante las instancias judiciales.