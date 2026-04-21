Ejército de Nicaragua sofoca incendio de 14 manzanas de bosque y maleza en la Isla de Ometepe

El Ejército de Nicaragua intervino de manera oportuna para controlar y extinguir un incendio forestal que afectaba la Isla de Ometepe, en el departamento de Rivas.

Incendio en Ometepe: Ejército evita desastre ambiental

Las labores de sofocación se desarrollaron del 18 al 20 de abril de 2026 en las comunidades de San José del Sur y San Ramón, pertenecientes al municipio de Altagracia.

La operación estuvo a cargo del Destacamento Naval de Aguas Interiores “Comandante Hilario Sánchez Vásquez”, cuyos efectivos trabajaron en estrecha coordinación con diversas instituciones del Estado.

Gracias a este esfuerzo conjunto, se logró extinguir el fuego que consumía un área de 14 manzanas de bosques y maleza, evitando así una catástrofe ambiental mayor en esta reserva natural.

La rápida intervención de los 15 efectivos militares participantes fue determinante para impedir que las llamas se propagaran hacia propiedades aledañas, protegiendo tanto los recursos naturales como los bienes de las familias de la zona.

Con estas acciones, el Ejército de Nicaragua reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la seguridad de la población ante situaciones de emergencia.



