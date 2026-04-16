Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo pone tras las rejas a 47 antisociales

La Policía Nacional garantizó protección a 65 mil actividades culturales, deportivas, recreativas, tradicionales, ferias de la economía familiar, de salud y acciones de seguridad en destinos turísticos, en la semana en la semana del 9 al 15 de abril 2026.

Nicaragua: Policía protege 65 mil actividades y captura 47 delincuentes

En este período 47 delincuentes fueron capturados: 2 por homicidios, 27 por robo con intimidación, 8 por tráfico y 10 por abastecimiento de drogas.

A los capturados se les ocupó 3 kilogramos de cocaína, 607 gramos de crack, 7 libras de marihuana, 16 celulares y un revólver.

También en este período del 9 al 15 de abril, mediante el Plan de Seguridad en el Campo, se brindó protección a más de mil 600 actividades de 23 rubros productivos a nivel nacional.

