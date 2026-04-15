Granada: jovencito casi pierde una mano mientras afilaba machete

Con una herida abierta en la mano izquierda resultó Raúl Pavón Mora, de 17 años, al momento que afilaba un machete, en la comarca El Fortín, en Granada.

Lugareños dijeron que el joven se puso despistado y terminó hiriéndose, sufriendo la herida que ameritó 6 puntadas para suturarla.

Siempre en el municipio de Granada, la joven Lesbia Torrez Mora, de 19 años, resultó con la pierna derecha fracturada al “desmarimbarse” de un árbol de aguacates, en la comarca San Blass.

Testigos dijeron que la joven se paró en una rama muy delgada, la cual se quebró y ella cayó al vacío.

La lesionada fue trasladada en un carro particular al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde se encuentra ingresada.

