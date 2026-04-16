Granada: capturan a sujeto tras herir con machete a su rival, por celos enfermizos

El ciudadano Ramón Pavón Díaz, de 48 años, ingresó de urgencia a la sala de emergencias del Hospital Amistad Japón Nicaragua tras sufrir una profunda herida provocada por un machete en su pierna derecha.

El ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba descansando en su casa de habitación, ubicada en la comarca Capulín 1, en el municipio de Granada.

El agresor fue identificado como Juan Mora Duarte, de 49 años, quien llegó a la vivienda de Pavón y, bajo la amenaza «me las debes», le asestó el «rulazo» de forma inmediata.

Según el afectado, el ataque tiene un trasfondo pasional, ya que Duarte guarda rencor porque su expareja decidió dejarlo hace dos años para irse a convivir con él.

Luego de la agresión, Pavón Díaz recibió atención médica especializada en el hospital, donde los doctores le realizaron 12 puntadas para suturar la herida.

A pesar de la gravedad del ataque, la víctima se encuentra recuperando de la lesión.

Por su parte, la Policía Nacional logró la captura de Juan Mora Duarte poco después del incidente.

Se espera que en las próximas horas el detenido sea remitido a las autoridades competentes para enfrentar un proceso judicial por el delito de lesiones, mientras se amplían las investigaciones del caso.

