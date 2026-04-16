Jinotega: pistolero ultima a su cuñado luego de que le reclamara por un robo

La Policía Nacional sigue buscando a Rodolfo Pérez Pineda, de 49 años, quien mató a balazos a su cuñado Elvis Jasser Pineda, de 28 años, en la comarca Puluwas, en la microrregión de Ayapal, en San José de Bocay, Jinotega.

Según los informes, Elvis Pineda, salió en horas de la mañana a arrancar frijoles en su propiedad y posteriormente fue encontrado sin vida, con varios orificios de bala en el cuerpo.

Según la denuncia de su señora madre, Dora Pineda Padilla, de 53 años, el autor del crimen es Rodolfo Pérez, cuñado de la víctima.

Doña Dora relató que su hijo había discutido con Rodolfo, a quien acusaba de haberle robado algunos enseres de cocina, y en venganza el sujeto lo privó de la vida a plomazos.

