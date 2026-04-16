Hombre mata a su amigo mientras bebían guaro en La Cruz de Río Grande

De seis machetazos en distintas partes del cuerpo fue ultimado el ciudadano Juan Espinoza, de unos 38 años, por un colega de trabajo en La Cruz de Río Grande, Caribe Sur.

Cazadores de noticias informaron que el crimen fue cometido por Pilar Sánchez, de 42 años, en una finca de la comunidad La Hachita.

Según los informes, Juan y su amigo Pilar habían ido a disfrutar de los hípicos a la comunidad San Pedro del Norte, en Paiwas, y al regresar a la finca siguieron bebiendo guaro.

Fue bajo esos efectos en que ambos empezaron a discutir y en determinado momento, Pilar desenvainó su machete y acabó con la vida de su amigo.

Al ver a su amigo tirado en el suelo en medio de un charco de sangre, Pilar emprendió la huida y está siendo buscado por las autoridades policiales.

