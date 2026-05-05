Incautan 2 libras de marihuana en el municipio de Siuna
A Hernán Osmir Rodríguez Chavarría, de 23 años de edad, le fueron ocupadas 2 libras de marihuana, en la comunidad Santa Fe, en el municipio de Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte.
De acuerdo al reporte policial, el allanamiento se realizó en la vivienda de Rodríguez Chavarría, a quien también se le ocupó una motocicleta que usaba para trasladar la droga.
La Policial reafirma su compromiso de fortalecer la Seguridad Ciudadana, garantizando la protección y el bienestar de las personas, familias y comunidades.