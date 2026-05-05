Incautan 2 libras de marihuana en el municipio de Siuna

A Hernán Osmir Rodríguez Chavarría, de 23 años de edad, le fueron ocupadas 2 libras de marihuana, en la comunidad Santa Fe, en el municipio de Siuna, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Cae joven con 2 libras de marihuana en Siuna

De acuerdo al reporte policial, el allanamiento se realizó en la vivienda de Rodríguez Chavarría, a quien también se le ocupó una motocicleta que usaba para trasladar la droga.

La Policial reafirma su compromiso de fortalecer la Seguridad Ciudadana, garantizando la protección y el bienestar de las personas, familias y comunidades.

