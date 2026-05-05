Explosión en mina deja 9 muertos en Cundinamarca, Colombia

Una explosión dentro de la mina La Ciscuda, en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, Colombia) mató a 9 mineros y dejó a otros 6 heridos que fueron rescatados con vida ayer lunes.

Tragedia en mina de carbón en Cundinamarca

La mina es operada por Carbones Los Pinos S.A.S. En total, 15 trabajadores resultaron afectados por la detonación, según confirmó la Agencia Nacional de Minería (ANM) en un comunicado oficial.

«Gracias a las oportunas tareas de rescate, fueron rescatados seis mineros con vida», indicó la ANM. Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Regional de Ubaté, donde reciben atención médica.

Nueve cuerpos en proceso de recuperación

Las autoridades confirmaron que los nueve fallecidos «están en proceso de recuperación de los cuerpos por parte del grupo especializado de rescate minero».

La ANM explicó que la emergencia fue ocasionada por «una explosión al interior de la mina». No se detallan aún las causas específicas que provocaron la detonación.

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca confirmó que toda la información corresponde al balance consolidado por la Agencia Nacional Minera, que lideró las labores de búsqueda y rescate desde el primer momento.