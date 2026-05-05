Barrio Monseñor Lezcano: hombre de 70 años fallece al caer accidentalmente en su casa

En el hospital Antonio Lenin Fonseca se rindió ante la muerte el señor Pedro Benjamín Lainez Galeano, de 70 años, luego de haber sufrido una caída accidental.

Familiares dijeron en el hospital que don Pedro estaba el sábado en su casa situada en el barrio Monseñor Lezcano, de Managua, cuando se resbaló y pegó la cabeza contra el concreto.

Posteriormente, el adulto mayor se quejó de fuertes dolores de cabeza por lo que fue llevado al centro asistencial, en donde se complicó por otras enfermedades crónicas y finalmente falleció.

El cuerpo de don Pedro Benjamín no fue llevado a Medicina Legal porque sus familiares están conscientes que su muerte se derivó de un accidente casero, que jamás esperaron que ocurriera.

