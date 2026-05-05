Explosión en fábrica de juegos artificiales en China causa 26 muertos

Una explosión en la fábrica de fuegos artificiales Huasheng, ubicada en Liuyang, Changsha, en el centro de China, mató a 26 personas y dejó otras 61 heridas ayer lunes.

Explosión Liuyang: 26 Muertos, 61 Heridos en Fábrica Pirotécnica

El estallido ocurrió a las 4:43 de la tarde hora local (8:43 GMT) en un taller de la empresa, dedicada a la fabricación y exhibición de pirotecnia.

Al lugar llegaron cinco equipos de rescate con un total de 482 efectivos, además de médicos provinciales y municipales para atender a los heridos.

Las labores de búsqueda ya están «prácticamente completadas». Las autoridades controlan los niveles de contaminación del aire y el agua, que hasta ahora se reportan «normales».

At least 26 dead, 61 injured in EXPLOSION at Huasheng fireworks plant in Liuyang, China — Xinhua News Agency



Rescue efforts are still under way. Chinese President Xi Jinping has ordered an INVESTIGATION https://t.co/vyMGxM2Kmkpic.twitter.com/oyQmyImHDD — RT (@RT_com) May 5, 2026

Xi Jinping pide cuentas

El presidente Xi Jinping ordenó realizar el «máximo esfuerzo» para buscar a los desaparecidos y rescatar a los heridos. Exigió una investigación inmediata y que los responsables rindan cuentas.

«Las autoridades de todas las regiones y departamentos deben extraer lecciones profundas del accidente y reforzar la responsabilidad en materia de seguridad en el lugar de trabajo», declaró Xi.

Las autoridades ya detuvieron al responsable de la empresa Huasheng. La investigación sobre las causas de la explosión está abierta.