Empresa avícola se incendia en carretera Tipitapa – Malacatoya

Pérdidas estimadas en 900 mil córdobas ocasionó un incendió que se desató al mediodía de este lunes en una bodega de la Empresa Avícola de Nicaragua S.A., ubicada en el kilómetro 34 de la carretera Tipitapa – Malacatoya.

Cazadores de noticias informaron que el siniestro ocurrió luego de que en los alrededores se quemaron unas cajas de cartón, las llamas se propagaron por el monte debido al viento y posteriormente se metieron a la bodega.

En la bodega se almacenaban tubos plásticos de diferentes medidas, comederos para pollos, carpas plásticas, herramientas, soldadores eléctricos y otros artículos, que fueron destruidos por las llamas.

Cuando los bomberos llegaron al sitio, el fuego ya había sido controlado por los trabajadores de la empresa, por lo que solo se brindó apoyo en el enfriamiento de la infraestructura.

