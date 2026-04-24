Niño sufre quemaduras al caerle porra con agua hirviendo en Chichigalpa

Con quemaduras de segundo grado en el rostro y tórax resultó un niño de apellidos García Sandoval, de 2 años, al caerle una porra con agua hirviendo, en su humanidad.

El hecho ocurrió en la comunidad Santa Matilde, ubicada en Chichigalpa, Chinandega, cuando el pequeño se acercó a la cocina donde se hervía el agua.

El infante fue trasladado al Hospital Primario Tomás Borge Martínez, de Chichigalpa, donde se encuentra bajo vigilancia médica.

