Nicaragua incauta media tonelada de cocaína, vehículos y arma en Jinotega

La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua informaron este jueves que, como resultado de la estrategia del muro de contención contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional, se realizó la incautación de media tonelada de cocaína, vehículos y armas de fuego en el departamento de Jinotega.

Incautación de cocaína en Nicaragua

El comisionado general Victoriano Ruiz Urbina, codirector de las fuerzas policiales, detalló que ayer miércoles 20 de mayo, la Policía allanó la casa de Jonathan Garmendia Barrientos, ubicada del colegio público Diriangén 100 metros al oeste, en el barrio El Progreso, de Wiwilí, Jinotega.

En el registro se capturó a Darwin Wilfredo Castellón Rodríguez, conductor del camión placas M 201-404, y Jairo Josué Rodríguez Cruz, chofer de la camioneta Toyota Hilux, color rojo matrícula M 361-231, encargado del traslado y custodia de la droga propiedad del prófugo Jonathan Garmendia Barrientos.

En el registro se ocupó el camión que tenía un compartimiento de fabricación artesanal en el fondo, donde estaban ocultos 8 sacos color rojo conteniendo 440 paquetes rectangulares conteniendo 502 kilogramos de cocaína.

Asimismo, se ocupó la camioneta Toyota Hilux color rojo y otra camioneta de la misma marca y modelo, color gris, placas MT 32-178, una pistola marca Girsan calibre 9 milímetros con 2 cargadores y 30 cartuchos utilizados para resguardar el transporte de droga y la cantidad de 34 mil 410 córdobas en efectivo.

Peritos de criminalística aplicaron la técnica Scintrex Trace, detectando partículas de cocaína en los vehículos, vestimentas, dorsales y palmares de los presos.

La Policía dio a conocer que los detenidos Darwin Wilfredo Castellón Rodríguez y Jairo Josué Rodríguez Cruz fueron puestos a la orden de las instancias junto a las evidencias ocupadas, en tanto los prófugos Jonathan Garmendia Barrientos y Jairo José Rodríguez Garmendia, fueron circulados para su captura.

Por su parte, el general de brigadas Juan José Membreño, del Ejército de Nicaragua, reafirmó una vez más los esfuerzos conjuntos entre las instituciones que se denomina, estrategia de estado, muro de contención.

“Este esfuerzo interinstitucional conlleva una serie de tareas en el orden de inteligencia y operacionales que al final dan estos resultados. Esta estrategia se ha definido como el primer anillo de seguridad del estado de Nicaragua en nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas”, dijo el general Membreño.

Agregó que esta estrategia tiene como propósito desviar, contener o capturar la droga que pretenden ingresar al territorio por las principales vías de acceso y ahí es donde nuestras instituciones entran en juego con una serie de medidas de inteligencia y operacionales para incautarla.

El jefe militar subrayó que con este esfuerzo estamos garantizando que nuestro país continúe siendo el país más seguro de la región porque es un país donde no hay cárteles de la droga, no existen pistas clandestinas, no hay sicariato ni estructura del narcotráfico y crimen organizado.

El general Membreño concluyó recordando que en Nicaragua no hay maras y eso le da la condición de país seguro.