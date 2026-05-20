Desconocido es encontrado sin vida y con heridas de arma blanca en La Dalia

Esta mañana personas que se dirigían a sus labores encontraron el cuerpo de un desconocido cerca del puente llamado El Tablón, en el camino a la comunidad La Mora, municipio de El Tuma-La Dalia, Matagalpa.

Lugareños indicaron que el hombre de entre 35 a 40 años, tenía heridas de arma blanca presumiblemente machete en distintas partes del cuerpo.

Hasta el momento nadie a identificado al hombre por lo que se presume que no era de la zona, en tanto la policía investiga el crimen.

El infortunado vestia una camisa manga larga azul oscura, camiseta negra y pantalón negro, era de estatura media, moreno, pelo liso.

