Motociclista se rindió ante la muerte luego al estrellarse contra camión en Acahualinca

A causa de un trauma craneal severo falleció anoche el joven Gabriel Steven Mairena Zambrana, de 22 años, quien la tarde del domingo se estrelló en moto contra un camión en Managua.

El accidente ocurrió frente a Casa Pellas Acahualinca, por donde Gabriel Mairena circulaba en la moto, llevando de pasajero a su hermano Octavio Nathanael Mairena, de 18 años, quien resultó con golpes y excoriaciones.

Tras el percance vial, los hermanos fueron trasladados en una caponera al Hospital Lenin Fonseca donde Gabriel acabó rindiéndose ante la muerte anoche.

Al sitio del accidente se presentaron agentes policiales para investigar las circunstancias en que ocurrió el brutal encontronazo.