Pinolero fallecido en Honduras espera que alguien se digne a reclamar su cuerpo en morgue de Tegucigalpa

El nicaragüense Yan Yonis Molina Arróliga, de 65 años, falleció por causas desconocidas en Honduras, donde habitaba aparentemente sólo desde hacía varios años.

Su cuerpo se encuentra en la morgue del Hospital Escuela de Tegucigalpa en espera de que alguien llegue a reclamarlo para darle cristiana sepultura.

De acuerdo con su cédula de identidad, antes de irse de Nicaragua, Yan Yonis Molina habitaba de Quesillos El Almendro media cuadra al Norte, en el barrio San Martín, de Nagarote, León.

Personal del centro asistencial informó que en caso de que no sea reclamado por algún familiar, en las próximas horas se procederá a enterrarlo en una fosa común. Para mayor información, sus familiares pueden llamar al número 504 2232-2322 del Hospital Escuela de Tegucigalpa, Honduras.