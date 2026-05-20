Identifican a homicida de muchacho en Villa Sandino, Chontales

La policía de Chontales busca hasta debajo de las piedras al sujeto Carmelo de Jesús López, señalado de ser el que el pasado domingo le quitó la vida de una estocada en el pecho al joven Francisco Ramón Olivas Ríos, de 18 años de edad.

Carmelo de Jesús López

El hecho ocurrió en el camino a la comarca Chagüitillo, municipio de Villa Sandino, Chontales, luego que ambos hombres habían estado tomando licor toda la tarde junto a varios amigos.

Sin embargo en horas de la noche Olivas Ríos, fue encontrado asesinado y se presume Carmelo de Jesús López, le quitó la vida, pues tras cometer el crimen desapareció de su casa en la misma comarca Chagüitillo, llevándose a su mujer y su hija.