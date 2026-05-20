Bomberos sofocan incendio en Villa Arlen Siu

La noche de este martes, miembros de los Bomberos Unidos atendieron un incendio suscitado en tres negocios ubicados, del restaurante El Madroño una cuadra arriba en Villa Arlen Siu, distrito 7 de Managua.

Según Kelvin Bustos, propietario de la Barbería, el incendio se suscitó luego que trabajadores de Unión Fenosa restablecieran el servicio de energía eléctrica, después de finalizar las labores de reparación que hacían en la zona.

“Unos 20 mil córdobas en pérdidas me dejo este incendio, y a los vecinos se les dañaron televisores y otros electrodomésticos al restablecer la energía”, agregó Kelvin.

Otra de las personas afectadas es el dueño de un taller de lavadoras, y daños menores en la pulpería de doña Ruth Obregón.

Las autoridades de la Policía Nacional llegaron al lugar para garantizar el trabajo de los apagafuego.

