Hombre acaba con su vida por motivos que se llevó a la tumba

Ayer a eso de las 5 de la tarde falleció un ciudadano de apellido Chávez, cuando era llevado al hospital Comandante Hilario Sánchez, de Masaya, luego de que atentara contra su existencia.

Informes indican que el pariente encontró a Chávez, en agonía en su casa ubicada en el barrio Camilo Ortega, por lo que de inmediato lo trasladó al centro asistencial de la ciudad de Masaya, donde los médicos indicaron que ya no tenía signos vitales.

Hasta el momento se desconoce las circunstancias en que Chávez se privó de su existencial y qué lo empujo a su equivocada decisión.