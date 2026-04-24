ENACAL anuncia interrupción temporal del servicio de agua en el barrio La Luz

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) informó que, debido a trabajos de ampliación en el tramo 3 de la Pista Héroes de la Insurrección ejecutados por la Alcaldía de Managua, será necesario realizar mejoras en el sistema eléctrico de la zona.

Producto de estas labores, el pozo «La Luz» saldrá de operación temporalmente, lo que ocasionará la suspensión del suministro de agua potable mañana viernes 24 de abril.

La interrupción afectará directamente a las familias residentes en el Barrio La Luz (o 14 de Junio).

El corte del servicio está programado para un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., por lo que se recomienda a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias para el almacenamiento de agua durante este periodo.

ENACAL ofrece disculpas por los inconvenientes que estas obras de progreso puedan causar.

Asimismo, recuerda a la ciudadanía que la línea de emergencia 127 se encuentra habilitada para atender denuncias, solicitudes de apoyo con cisternas o cualquier problema relacionado con el suministro de agua y alcantarillado sanitario.

