Compatriota oriundo de Jalapa es asesinado en Danlí, Honduras

El compatriota Juan Diego Carrazco Cárcamo fue asesinado en circunstancias desconocidas en la aldea La Laguna Chaparral, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, Honduras.

Juan Diego es oriundo de Jalapa, Nueva Segovia, y su cuerpo permanece en la morgue de Tegucigalpa, ya que un hijo suyo no puede retirarlo por no llevar su apellido.

El joven dijo tener familiares en las comunidades de Tauquil y El Trapiche, en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia, a quienes les hace un llamado, para que viajen a Honduras y poder retirar el cuerpo de Juan Diego, para darle cristiana sepultura.

