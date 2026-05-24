Estampida provocada por balacera dejas tres lesionados en Bluefields

Dos adolescentes de 15 años resultaron con golpes y escoriaciones y heridas en los pie, mientras una joven de 17 años, se desmayó, al huir despavoridas, a causa de varias detonaciones que en estado de ebriedad realizaron irresponsables cerca de la cancha deportiva del Beholden de la Ciudad de Bluefields.

Cazadores de noticias informaron que el incidente ocurrió a eso de las 8 de la noche, horas después de finalizar el Carnaval, disparos que provocaran que las personas corrieran para ponerse a salvo, al sentir que estaban en peligro.

La cancha del barrio Beholden se convirtió en uno de los principales puntos de reunión y celebración, donde decenas de personas permanecían compartiendo., por lo que fue notorio el consumo de licor tanto durante el recorrido del carnaval.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni víctimas a causa de los disparos que por minutos ocasionaron el terror entre los Blufileños.