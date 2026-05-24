Mujer sufre graves heridas tras ser atacada por su cónyuge en Estelí

Con herida de arma blanca en el brazo izquierdo y la espalda resultó anoche Rachel Rodríguez Salomón, de 35 años, al ser agredida por su cónyuge Donald Francisco Talavera, cuando ambos tomaban licor en su casa en el barrio Ruben Dario de la ciudad de Esteli.

Estelí: Puñalada en fiesta con licor

Cazadores de noticias informaron que, la pareja tomaba licor desde las 5 de la tarde pero ya llegada la noche a eso de las 10 de la noche, los ánimos se caldearon y la pareja iniciaron una acalorada discusión, hasta desencadenar la agresión que estuvo a punto de terminar en tragedia.

La fémina de origen Miskito fue auxiliada por vecinos que acudieron al lugar ante los gritos desgarradores ya que esta gritaba que la estaba matando.

Alertados de lo sucedido técnicos de emergencia de Cruz Blanca atendieron a la lesionada en el lugar, para luego trasladarla al hospital San Juan de Dios de la localidad.

“jamás pensé que iba a puñalar a mi hermana, pero ya voy a interponer la denuncia”; dijo Araceli Salmón, hermano de la víctima.

Testigos indicaron que tras la agresión, el señalado abandonó el lugar con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades. Agentes policiales realizan las investigaciones del caso para dar con Donald Francisco Talavera y que responda por el delito cometido.