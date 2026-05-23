Cae sujeto con más de 500 plantas de marihuana en Wiwilí, Jinotega

La Policía del departamento de Jinotega capturó a Santo Norvin Cárdenas Valdivia, de 38 años, durante un operativo realizado en la comarca San Luis El Faro, en Wiwilí, donde presuntamente operaba actividades vinculadas al tráfico de drogas.

Durante el allanamiento en su vivienda, los agentes ocuparon un saco con 2 mil 461 gramos de marihuana y, a unos 200 metros del inmueble, localizaron y destruyeron 525 plantas de marihuana. El detenido será puesto a la orden de las autoridades judiciales por tráfico y cultivo de estupefacientes.