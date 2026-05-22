Policía Nacional desmantela enorme plantación de marihuana y captura a seis sujetos en Jinotega

La Policía Nacional detuvo a seis personas tras desmantelar un enorme plantío de marihuana en la comarca Los Chiles de Amacón, en Ayapal, municipio de San José de Bocay, Jinotega.

Los capturados fueron identificados como José Catalino González Sobalvarro, de 69 años; José Adán González Matute, de 27; Efraín Treminio Hernández, de 32; Jairo Laguna Arauz, de 36; José Francisco González Cano, de 44, y Saúl González López, de 32 años.

Durante el operativo ejecutado en la vivienda de José Catalino González, las autoridades encontraron 6,100 plantas de marihuana.

Asimismo, en el segundo piso del inmueble se incautaron tres sacos conteniendo 57 kilos con 265 gramos de marihuana y un saco con 10 kilos y 341 gramos de semillas de la misma yerba.

En el lugar de los hechos, los agentes procedieron a la incineración de 6 mil 080 plantas de la droga.

Los seis detenidos fueron trasladados a las celdas policiales de Jinotega, donde ya fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para ser procesados por los delitos de tráfico y cultivo de drogas.