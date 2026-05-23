Capitalino ebrio termina gravemente herido tras precipitarse a un cauce

En estado delicado fue trasladado Manuel Cano López, de 40 años, luego de sufrir una aparatosa caída dentro de un cauce de más de tres metros de profundidad en el sector de Acahualinca.

Según reportes preliminares, el hombre se encontraba bajo efectos del alcohol cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío, sufriendo una seria lesión en la columna vertebral.

Miembros de los Bomberos Unidos de Nicaragua realizaron el rescate y lo trasladaron de emergencia al Hospital Antonio Lenin Fonseca.

En ese mismo centro asistencial también permanece en estado crítico el adolescente Manuel Cano López, de 15 años, quien sufrió trauma craneal severo al caer de un árbol de aguacate en la comunidad San Francisco de Cuapa, en Cuapa. El menor fue remitido desde el hospital Camilo Ortega debido a la gravedad de sus lesiones.