Salud de primer nivel, Hospital Fernando Vélez Páiz estrena servicios y tecnología de punta

La mañana de este sábado 10 de enero, la Juventud Sandinista relanzó el Hospital Occidental “Doctor Fernando Vélez Páiz”, en Managua.

Esta unidad médica se entrega con el nuevo servicio de trasplantes renales, cardiología intervencionista, implantes de marcapasos y cirugías de corazón.

Además, se han incorporado un resonador magnético, un tomógrafo de 160 cortes con inteligencia artificial, equipo de litotripsia, angiografía, máquina de circulación extracorpórea, electro-encefalograma y mamógrafo.

El relanzamiento del Hospital Fernando Vélez Páiz, se realizó en el marco de la celebración de los 19 años del Pueblo Presidente que sigue alcanzando más victorias.