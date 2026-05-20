MIFIC lanza convocatoria para Premio Nacional a la Calidad 2026
El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), lanzó la nueva edición del Premio Nacional a la Calidad 2026, dirigido a empresas públicas y privadas con al menos dos años de operaciones en Nicaragua.
Sofana García, viceministra del MIFIC, destacó que este galardón es impulsado, con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los productores y fomentar mayor calidad que incentive la promoción de productos y servicios en nuevos mercados.
Las inscripciones están disponibles del 20 de mayo al 30 de junio. Las empresas inscritas deberán presentar un informe, someterse a una evaluación documental, una visita de campo y mostrar los resultados y reconocimientos obtenidos.
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