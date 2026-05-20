MIFIC lanza convocatoria para Premio Nacional a la Calidad 2026

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), lanzó la nueva edición del Premio Nacional a la Calidad 2026, dirigido a empresas públicas y privadas con al menos dos años de operaciones en Nicaragua.

Premio Calidad 2026: MIFIC abre inscripciones ya

Sofana García, viceministra del MIFIC, destacó que este galardón es impulsado, con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los productores y fomentar mayor calidad que incentive la promoción de productos y servicios en nuevos mercados.

Las inscripciones están disponibles del 20 de mayo al 30 de junio. Las empresas inscritas deberán presentar un informe, someterse a una evaluación documental, una visita de campo y mostrar los resultados y reconocimientos obtenidos.

