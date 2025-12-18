Hospital Fernando Vélez Páiz será relanzado con alta tecnología y mejores servicios

A partir del próximo año 2026, el hospital Fernando Vélez Páiz, con la tecnología moderna instalada, realizará gratuitamente para las familias, trasplante de riñón en adultos, extraerá cálculos renales con láser y operaciones de corazón por padecimientos congénitos o adquiridos.

Hospital Vélez Páiz ofrecerá trasplantes gratis en 2026

La doctora María Virginia García, directora del Vélez Páiz, destacó que el 10 de enero será el relanzamiento, gracias al establecimiento de nuevos equipos: tomógrafo con inteligencia artificial y angiógrafo para estudios cardíacos.

Actualmente, hospital Fernando Vélez Páiz, atiende diariamente a más de mil 200 pacientes en diferentes especialidades, y el objetivo es que aumente la cantidad para garantizar mejor calidad de vida de las familias.

Este centro hospitalario tiene 8 años de servirle al pueblo nicaragüense, con altos estándares de calidad y humanismo.

