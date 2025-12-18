Hospital Fernando Vélez Páiz será relanzado con alta tecnología y mejores servicios
A partir del próximo año 2026, el hospital Fernando Vélez Páiz, con la tecnología moderna instalada, realizará gratuitamente para las familias, trasplante de riñón en adultos, extraerá cálculos renales con láser y operaciones de corazón por padecimientos congénitos o adquiridos.
La doctora María Virginia García, directora del Vélez Páiz, destacó que el 10 de enero será el relanzamiento, gracias al establecimiento de nuevos equipos: tomógrafo con inteligencia artificial y angiógrafo para estudios cardíacos.
Actualmente, hospital Fernando Vélez Páiz, atiende diariamente a más de mil 200 pacientes en diferentes especialidades, y el objetivo es que aumente la cantidad para garantizar mejor calidad de vida de las familias.
Este centro hospitalario tiene 8 años de servirle al pueblo nicaragüense, con altos estándares de calidad y humanismo.