Hospital Fernando Vélez Paiz realiza jornada de cateterismos cardíacos

Con el objetivo de brindar atención especializada y oportuna, el Hospital Doctor Fernando Vélez Paiz desarrolla, del 23 al 26 de febrero, una jornada de cateterismos cardíacos dirigida a 40 pacientes de diversos departamentos del país.

Esta jornada beneficia a familias provenientes de Managua, Madriz, Nueva Segovia, Masaya, Granada, Matagalpa, Carazo y el sector de Bonanza.

Los procedimientos se realizan con fines tanto diagnósticos como terapéuticos, permitiendo intervenir de manera directa en la salud cardiovascular de los protagonistas.

A través de estas técnicas de alta complejidad, el sistema de salud nicaragüense logra mejorar la calidad de vida, especialmente para personas que han sufrido infartos de miocardio.

Con este tratamiento efectivo se abren arterias obstruidas para restaurar el flujo sanguíneo normal.

Con esta iniciativa, el Gobierno Sandinista reafirma su compromiso de acercar la medicina de alta especialidad a las familias, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante enfermedades críticas y salvando vidas mediante tecnología médica de punta.

