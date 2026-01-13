Hospital Fernando Vélez Paíz cuenta con equipos de alta tecnología valorados en más de 200 millones de córdobas

El próximo 23 de enero 2026, el hospital occidental Fernando Vélez Páiz cumplirá 8 años de sus nuevas instalaciones con un servicio de alta vocación de servicio, tecnología y personal capacitado, permitiendo la atención anual de más de 280 mil pacientes.

Hospital Vélez Páiz: 8 años de innovación médica

La doctora María Virginia García, directora del Fernando Vélez Páiz, destacó que recientemente se han invertido más de 200 millones de córdobas en la instalación de un tomógrafo, un angiógrafo, un mamógrafo y un resonador magnético.

Y en saludo de los 19 años de Pueblo Presidente, se ha realizado el relanzamiento de éste centro hospitalario de referencia nacional, donde desde ya, gratuitamente y con calidad, se pueden hacer trasplante de riñón en adultos, extraerá cálculos renales con láser y operaciones de corazón, por padecimientos congénitos o adquiridos.

El hospital occidental Fernando Vélez Páiz, cuenta con sistema automatizado, lo que contribuye al cuido de la Madre Tierra, porque no es necesario la impresión de documentos del expediente médico.

Además, los nuevos equipos de estudios especializados, de cerebro, columna, órganos y corazón, facilitan más las atenciones de calidad y asegura la vida de las familias.

