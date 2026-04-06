Disminuyen casos de dengue, neumonía e influenza en nuestro país

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que durante la semana que culminó el pasado 4 de abril, se registró una reducción considerable en la incidencia de las enfermedades estacionales más comunes en comparación con periodos anteriores.

Con relación al dengue, las autoridades sanitarias diagnosticaron a 48 personas, lo que representa una disminución del 34% en el número de casos.

De igual manera, la neumonía mostró un descenso notable del 41%, contabilizando un total de 811 pacientes atendidos, lo que indica una mejora en el control de las afecciones respiratorias agudas a nivel nacional.

El informe también detalla que la influenza registró una baja del 27%, con apenas 11 casos confirmados en todo el país.

Por otro lado, el comportamiento de la malaria se mantuvo estable, reportándose 43 casos, una cifra idéntica a la registrada en la semana previa, lo que demuestra un sostenimiento en las medidas de control para esta enfermedad.

Finalmente, el sistema de vigilancia epidemiológica detectó un único caso de leptospirosis durante la última semana.

Las autoridades del MINSA instaron a las familias nicaragüenses a mantener las medidas de higiene y prevención en los hogares para continuar con esta ruta de reducción de enfermedades y garantizar el bienestar de la comunidad.

